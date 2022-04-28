Первые эпизоды сериала-приквела «Дюны» снимет режиссер «Чернобыля»

Постановкой первой и второй серий шоу «Дюна: Сестричество» займется шведский режиссер и музыкант Юхан Рэнк. Об этом сообщил Deadline.





Действие «Сестричества» развернется за 10 тысяч лет до восхождения Пола Атрейдеса — героя серий книг Фрэнка Герберта и полнометражной экранизации 2021 года. В центре сюжета окажутся сестры Харконнен, вступившие в борьбу с угрозой всему человечеству и основавшие легендарную организацию «Бене Гессерит».





Кто сыграет главных героинь, пока не сообщается. Шоураннером и сценаристом проекта выступит Дайана Адему-Джон. Юхан Рэнк назначен режиссером, а также исполнительным продюсером вместе с Дени Вильневом, Джоном Спайтсом, Ким Герберт и др. Сериал выйдет на стриминге HBO Max.





Фото: кадр из фильма «Дюна»