Во МГИКе пройдет Фестиваль флейтового искусства им. Александра Корнеева

29 и 30 апреля в Московском государственном институте культуры состоится фестиваль, посвященный флейтисту и дирижеру Александру Корнееву, сообщили в учебном заведении.





В Фестивале флейтового искусства примут участие студенты МГИКа и Московского областного музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева. В концерте 30 апреля будут участвовать почетные гости фестиваля — член Союза композиторов России Виктор Ульянич и заслуженная артистка России Людмила Фролкова.





Александр Корнеев (1930-2010) — советский и российский флейтист, дирижер, профессор Московской консерватории имени П.И. Чайковского и Музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова, лауреат Государственной премии РСФСР в области музыкального искусства. Был удостоен многих наград, в том числе медали «За мужество и гуманизм», ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и др.





Вход на концерты свободный.





Фото: пресс-служба МГИКа