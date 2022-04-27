Премьеру балета «Конек-Горбунок» покажут в НОВАТе в рамках «Открытого занавеса»

Текущую работу и перспективы развития Новосибирского театра оперы и балета обсудили глава Минкультуры РФ Ольга Любимова и худрук НОВАТа Дмитрий Юровский, сообщили в пресс-службе ведомства.





Стороны обсудили реализацию программы «Пушкинская карта», к которой театр присоединился 1 сентября 2021 года. В октябре того же года НОВАТ занял лидирующие позиции среди российских учреждений культуры по продажам билетов. На сегодня по карте на представления Новосибирской оперы приобрели более 50 тысяч билетов, уточнил Юровский.





По его словам, третьей большой балетной премьерой 77-го сезона НОВАТа станет «Конек-Горбунок» Родиона Щедрина. Над спектаклем работают балетмейстер-постановщик Михаил Мессерер, художник Вячеслав Окунев, дирижер Павел Сорокин, художник по свету и режиссер мультимедиа Глеб Фильштинский.





«Постановочная команда знакома новосибирцам по целому ряду громких премьер НОВАТа, в числе которых балеты «Золушка», «Лебединое озеро», «Коппелия», — отметил Дмитрий Юровский.





Новый спектакль для всей семьи представят на Большой сцене театра 13 и 14 мая 2022 года. Премьера приурочена к 90-летию народного артиста СССР, композитора Родиона Щедрина. 15 мая «Конька-Горбунка» дадут в рамках всероссийской благотворительной акции «Открытый занавес».





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ