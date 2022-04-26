Отреставрированные фильмы Владимира Хотиненко вернутся в кинотеатры

В повторный прокат выйдут киноленты «Зеркало для героя», «Макаров» и «Мусульманин», сообщили в Госфильмофонде России.





5 мая ГФФ выпускает в прокат знаковые картины народного артиста РФ Владимира Хотиненко после цифровой реставрации в 4К, выполненной под кураторством режиссера.





Автор поблагодарил Минкультуры РФ за поддержку инициативы к его 70-летию и Госфильмофонд за участие в проекте.





«О таком оставалось только мечтать! Ведь пленка со временем теряет свои качества, а зрительский глаз требует, скажем так, большей остроты. Ретроспектива эта актуальна как никогда. Кино носит буквальный характер, оно фиксирует время, оно не абстрактно. Поэтому связь времен — это все и есть кино», — сказал Хотиненко.





12 мая на «Ленфильме» в Петербурге покажут «Зеркало для героя», после чего пройдет встреча с Владимиром Хотиненко. Остальные показы состоятся в московских кинотеатрах. Расписание представлено на сайте ГФФ.





Владимир Хотиненко начинал кинокарьеру на Свердловской киностудии. Работал вторым режиссером фильмов Никиты Михалкова. Его режиссерским дебютом стала криминальная ретродрама «Один и без оружия». Широкую известность приобрел после выхода фантастической притчи «Зеркало для героя» (1987) по сценарию Надежды Кожушаной, драм «Макаров» (1993) с Сергеем Маковецким и «Мусульманин» (1995) с Евгением Мироновым и Ниной Усатовой.





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