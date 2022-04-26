В Иркутске стартует музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале»

29 апреля состоится открытие XVI Международного музыкального фестиваля «Звезды на Байкале» под художественным руководством Дениса Мацуева, сообщили в Минкультуры РФ.





Откроет фестиваль концерт Государственного симфонического оркестра России под управлением дирижера Дмитрия Юровского. Cолист — народный артист России Денис Мацуев (фортепиано). В программе вечера — Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Брамса и Симфония № 7 Бетховена. Начало в 19:00





Фестивальная программа продлится до 5 мая. Концерты с участием именитых солистов и коллективов традиционно пройдут на сцене Иркутского музыкального театра имени Н.М. Загурского и Концертного зала Иркутской областной филармонии.





Полная программа музыкального фестиваля «Звезды на Байкале» представлена на сайте проекта





Фестиваль «Звезды на Байкале» проводится при поддержке Минкультуры РФ, губернатора Иркутской области, минкультуры и архивов Иркутской области и Росконцерта.









Фото: Рixabay