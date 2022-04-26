В РФ с помощью рентгенографии установили подлинность этюда Шишкина

Сотрудники Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ» с помощью рентгенографии помогли доказать подлинность этюда для картины «Дубы в старом Петергофе» художника Ивана Шишкина. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Некоторое время назад этюд был похищен из музея Академии художеств им. И.Е. Репина, а затем возвращен.





Шишкин в начале 1890-х написал два этюда для картины «Дубы в старом Петергофе». На них изображены многолетние старые деревья с мощными кронами в пригороде Петербурга. Оба этюда находились в коллекции Научно-исследовательского музея при академии художеств. Однако один этюд был похищен: картину вырезали из рамы и вынесли. Позднее полиция нашла пропажу, но после возвращения перед сотрудниками академии встала важная задача: доказать, что найденная картина не подделка и что оригинал не достался злоумышленникам.





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