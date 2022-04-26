Филиал Русского музея в Испании продлил выставки

26.04.2022
Филиал Русского музея в Малаге в Испании продлил четыре временные экспозиции произведений Малевича, Шагала, Кандинского и других художников, которые должны были закончиться 17 апреля, «в связи с текущими обстоятельствами, препятствующими движению транспорта». Об этом сообщает издание об искусстве The Art Newspaper.
«В связи с текущими обстоятельствами, препятствующими движению транспорта, работы, необходимые для обеспечения возврата произведений искусства, не могут быть проведены так, как планировалось изначально. По этой причине, пока решаются логистические вопросы, временные выставки останутся открытыми для посетителей», — сказано в заявлении организации.
Среди продленных выставок — «Война и мир в русском искусстве», «Авангарды в русском искусстве первой половины ХХ века», «Достоевский из Русского музея» и «Маяковский — художник и поэт».
На временных экспозициях были представлены произведения Казимира Малевича, Марка Шагала, Кузьмы Петрова-Водкина, Василия Кандинского, Наталии Гончаровой и других художников из собрания петербургского музея.
Фото: Pixabay