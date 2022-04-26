В Чувашии реализуется проект «Кино России»

Чувашская Республика присоединилась к проекту «Кино России», который более пяти лет реализуется совместными силами Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) и Агентства стратегических инициатив (АСИ) при поддержке Министерства культуры РФ. Об этом сообщили в пресс-службе АСИ.

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области развития кино- и телепроизводства на территории региона подписали во вторник председатель кабмина Чувашской Республики Олег Николаев, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов.





«В рамках соглашения стороны договорились, в частности, о создании стимулов и организационных механизмов для привлечения съемочных групп на территорию республики, развитии собственной кино- и телепроизводственной базы, развитии туризма на территории республики за счет его позиционирования как киносъемочной площадки, а также о формировании и развитии творческого кластера экономики республики и реализации образовательных проектов в сфере кино и телевидения», — сказали в пресс-службе.





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