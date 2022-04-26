В Казани открылся фестиваль дипломных спектаклей «Старт в будущее»

В рамках проекта свои постановки покажут ГИТИС, Театральный институт им. Б. Щукина, Школа-студия МХАТ и ВГИК, сообщили в телеграм-канале Росконцерта.





«Казань — это одна из культурных столиц страны. Здесь есть и режиссеры, и зрители, которых трудно удивить. Нам бы хотелось, чтобы это было интересно и зрителям, и профессионалам. И конечно, показать, что у нас очень неплохое, если не сказать лучшее в мире, творческое образование», — отметил президент Ассоциации учебных заведений искусства и культуры, ректор ВГИКа Владимир Малышев на пресс-конференции, посвященной открытию проекта.





Фестиваль дипломных спектаклей «Старт в будущее» продлится в Казани до 30 апреля. В программу включены четыре постановки: «Доходное место», «Достоевский...», «Дикарь» и «Самое главное», которые можно увидеть на сцене в Арт-резиденции «Созвездие — Йолдызлык».





Фото: Рixabay