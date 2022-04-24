Объявлены лауреаты вокального конкурса «Поющая маска»

В Санкт-Петербурге назвали победителей XVII студенческого вокального конкурса «Поющая маска» имени Андрея Петрова, сообщает ТАСС.

«На конкурс было прислано 272 заявки от 28 вузов из 14 городов России, а также восемь заявок из Белоруссии, Монголии, Китая, Сербии и Узбекистана. В этом году на конкурсе была открыта новая номинация Next, в которой приняли участие студенты средних профессиональных образовательных учреждений. И в ней специальный приз жюри завоевал студент Ленинградского областного колледжа культуры и искусства Иван Сойманов», – говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.

Обладателем Гран-при стал студент четвертого курса РГИСИ Михаил Сыромятников, ученик заведующего кафедрой вокала и музыкального воспитания вуза Ивана Благодера. Помимо него первенство получили другие ученики в еще нескольких номинациях: «Классическая ария/мюзикл» (Евгения Фадеева), «Актерская песня/шансон» (Даниил Тукмаков), а также «Вокальный ансамбль – крупная форма».

В номинации «Народная песня» победа досталась Диане Огай из Театрального института имени Бориса Щукина (Москва). Еще одну московскую участницу Арину Турулину, студентку Института театрального искусства имени Иосифа Кобзона, отметили в номинации «Военная песня».

Среди лауреатов в том числе студентка РГИСИ Елизавета Быкова («Джаз»), Ксения Семенова из Казанского государственного института культуры («Песни театра и кино»), Донат Гильманшин из Ярославского государственный театрального института («Музыкальная пародия – живой звук»), первокурсница Тамбовского государственного университета имени Гавриила Державина Анна Пронина («Эстрадная песня»).

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