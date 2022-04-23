Объявлен третий сезон премии «Большая сказка»

23 апреля 2022 года начинается прием произведений на соискание литературной премии «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского, говорится в публикации на сайте Российской государственной детской библиотеки.«Объявляя новый сезон премии в апреле, а не в июне, как это было прежде, мы в первую очередь исходили из интересов организаций, которые имеют право выдвигать претендентов, предоставив им возможность в более подходящее для них время начать отбор кандидатов. Кроме этого, ожидая большое количество заявок, организаторы почти на три недели увеличили срок работы экспертов по составлению длинного списка номинантов», – сказал председатель жюри премии «Большая сказка», писатель Андрей Усачёв.При этом обновился состав жюри: вместо писателей Михаила Мокиенко, Марины Потоцкой, Игоря Жукова и научного сотрудника Дома-музея Корнея Чуковского, заведующего отделом поэзии журнала «Новый мир» Павла Крючкова в него вошли директор Департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова, писатели Галина Дядина и Сергей Махотин, первый заместитель директора Российский государственной детской библиотеки Денис Безносов. В жюри по-прежнему работают заслуженный деятель искусств России, композитор Григорий Гладков, народный артист России, актер и режиссер Александр Левенбук.Премия «Большая сказка» учреждена в 2020 году для поощрения писателей, создающих художественные и научно-популярные произведения высокого качества, воспитывающие любовь к литературе и способствующие приобщению детей к чтению. Она присуждается за произведения в двух номинациях: «Сказка» и «Веселый учебник». Общий призовой фонд составляет 1,5 миллиона рублей. В первом сезоне на соискание премии поступило 142 произведения, во втором – 572.Учредители премии: Министерство культуры РФ, Российская государственная детская библиотека, Ассоциация «Растим читателя», ООО «Чебурашка» и наследники Э.Н. Успенского.