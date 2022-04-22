В Поморье впервые будет проходить межрегиональный фестиваль народного танца

Межрегиональный фестиваль «Танцевальная фольклориада» впервые состоится в Архангельской области. Фестиваль проводится в Архангельске в рамках нацпроекта «Культура» и декады народного танца при поддержке Российского фонда культуры и посвящен Году культурного наследия народов России, сообщает министерство культуры Архангельской области.

«Свое мастерство представят коллективы из Пскова, Вологды, Смоленска, Мурманска, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Ленинградской, Калининградской и Вологодской областей, Ненецкого автономного округа. От Архангельской области участие в фестивале примут известные в регионе ансамбли песни и танца «Северянка», «Сиверко», «Россиянка», Лешуконский народный хор, театр фольклора «Радеюшка», — говорится в сообщении.





Цель фестиваля — объединить лучшие любительские хореографические коллективы, сохраняющие богатство традиций фольклорного танца в своих регионах.





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