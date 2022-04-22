Государственный ансамбль танца «Вайнах» отправляется в тур по России

С 25 апреля по 23 мая хореографический коллектив выступит с программой «Под небом Вайнахов!», сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.





Ансамбль танца «Вайнах» даст концерты в 11 городах: Москве, Набережных Челнах, Бугульме, Альметьевске, Уфе, Стерлитамаке, Воткинске, Ижевске, Кирове, Йошкар-Оле и Сыктывкаре. Выступления пройдут в рамках программы «Мы — Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры РФ. Программа реализуется Росконцертом.





Ансамбль «Вайнах» известен не только на родине, но и за ее пределами. Публику ждет яркий образец национального искусства чеченского народа, объединяющий танец, музыку в исполнении оркестра народных инструментов и национальные костюмы.





С расписанием концертов можно ознакомиться на сайте Минкультуры России.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ