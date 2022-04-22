Столичные реставраторы передадут в музейные фонды 400 артефактов

Московские реставраторы передадут в музейные фонды 400 артефактов, которые были найдены во время археологических раскопок на Дубининской улице. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

«Столичные реставраторы готовят к передаче в музейные фонды разнообразную коллекцию старинных предметов. Речь идет о 400 артефактах, обнаруженных во время археологических раскопок на Дубининской улице (владения 59-69) в 2021 году. Среди них курительные трубки, драгунские темляки (петли из кожи или шнурки на эфесах холодного оружия), подковы, посуда, оранжерейное стекло и помадные баночки. Примерный возраст находок — от 120 до 230 лет», — говорится в сообщении.





В числе находок особо выделяются знаки отличия, которые принадлежали людям, находившимся на государственной и военной службе в разное время.





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