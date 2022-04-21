Международный книжный салон в 17-й раз пройдет в Санкт-Петербурге

Главное книжное событие культурной столицы проведут под эгидой 350-летия Петра I и Года культурного наследия, сообщается на сайте проекта.





С 19 по 22 мая на Дворцовой площади и в Главном штабе Эрмитажа состоится XVII Международный Санкт-Петербургский книжный салон.





Впервые издательства смогут участвовать в книжном форуме бесплатно в целях поддержки отрасли, отметил в телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.





«Как бывший издатель, я очень хорошо понимаю последствия санкций для книжной отрасли. Именно поэтому в этом году мы хотим сделать Книжный салон еще более социальным проектом и поддержать и издателей, и авторов, которым, возможно, пришлось расторгнуть контракты с западными издательствами», — пояснил он.





Другим новшеством этого года станет новое пространственное решение — книжная экспозиция переедет из Главного штаба в специально созданные павильоны близ Дворцового проезда. Во всех четырех павильонах оборудуют лекционные залы, а в Главном штабе в день открытия салона проведут пленарное заседание. На Дворцовой площади разместят арт-объекты, зоны отдыха и фотозоны.





«Интересным решением станет книжная терраса на высоте четырех метров над землей: ансамбль Дворцовой площади впервые можно будет увидеть с такого необычного ракурса», — добавил Пиотровский.





В программе — мероприятия для профессионалов книжной отрасли и для читателей (встречи с писателями, автограф-сессии, презентации, события для детей). Среди гостей книжного праздника значатся Эдвард Радзинский, Юрий Поляков, Наринэ Абгарян, Александр Цыпкин, Марина Москвина, Майя Кучерская и многие другие.





Вход для посетителей на все мероприятия свободный.





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