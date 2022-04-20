Начались съемки десятой части «Форсажа»

Американский актер Вин Дизель рассказал о старте съемочного процесса и представил логотип Fast X в соцсетях.





Режиссером десятого «Форсажа» выступает Джастин Лин, снявший пять фильмов гоночной франшизы. Главные роли в криминальном экшне исполняют Вин Дизель, Мишель Родригес, Сон Кан, Тайриз Гибсон, Лудакрис.





Ранее стало известно, что к актерскому составу проекта присоединились обладательница «Оскара» Бри Ларсон («Комната», «Капитан Марвел») и звезда «Аквамена» Джейсон Момоа. Ожидается, что он предстанет в образе антагониста.





Десятый «Форсаж» планируют выпустить на большие экраны в мае 2023 года. Он станет предпоследним фильмом франшизы.





Фото: кадр из фильма «Форсаж 7»