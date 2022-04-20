Энди Серкис экранизирует «Скотный двор» Джорджа Оруэлла

Британский режиссер и актер снимет полнометражный анимационный фильм по сатирической повести-притче, сообщил Deadline.





Над проектом работают студия Энди Серкиса The Imaginarium, британская компания Aniventure и международная независимая компания Cinesite. Ранее проектом занимался стриминг Netflix.





«Вместе мы надеемся создать собственную версию вечно актуального шедевра Джорджа Оруэлла — эмоционально мощную, юмористическую и понятную для всех возрастов. Эта история не только для нашего времени, но и для будущих поколений», — сказал постановщик.





Адаптированный сценарий создал Николас Столлер. Продюсерами стали Дэйв Розенбаум и Джонатан Кавендиш.





«Скотный двор» (1945) рассказывает о восстании животных, изгнавших владельца фермы. Автор изображает эволюцию общества животных от лозунгов о свободе и равенстве до диктатуры. Повесть дважды экранизировали: в 1955 году вышел полнометражный мультфильм, в 1999-м — художественный фильм.





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