В России учредили Ассоциацию музыкальной индустрии

Новую общественную организацию основали лейбл «Первое музыкальное», продюсерский центр Velvet Music и творческое объединение Gazgolder, сообщили учредители.





Ассоциация музыкальной индустрии (АМИ) появилась в ответ на стремление профессионального сообщества к консолидации в условиях ухудшения экономической ситуации в отрасли, особенно в связи с уходом из страны крупных лейблов и резким сокращением количества раскрученных каналов дистрибуции контента.





Главные цели — разработка общей стратегии творческой индустрии для преодоления кризисов, правовая и консультационная поддержка коллег, поиск путей взаимовыгодного партнерства с ведущими национальными компаниями из других сегментов рынка для развития российского музыкального стриминга.





«Сегодня, чтобы быть услышанными на национальном и международном уровне, важно иметь единый голос, сильный и уверенный. Наша индустрия сформирована, мы готовы стать надежным партнером государства, максимально эффективно отстаивать интересы российского музыкального сообщества», — отметила руководитель лейбла «Первое музыкальное» Мария Опарина.





Генеральный директор Gazgolder Николай Дуксин считает, что АМИ «может упростить коммуникацию всех игроков музыкального рынка, способствовать быстрому принятию необходимых правовых и технологических решений по текущим вопросам».





Объединение авторитетных участников музыкального рынка поможет индустрии выстоять, подчеркнула сооснователь Velvet Music Алена Михайлова. «Сегодня как никогда необходима консолидация ключевых акторов нашей сферы. Аккумулируя силы, мы сможем удержать рынок, перестроить индустрию под сложившиеся реалии и найти возможности для развития», — добавила она.





Гендиректором АМИ учредители выбрали главу Валерия Дробыша, который будет руководить организацией в течение пяти лет. Исполнительным директором стал управляющий партнер ZVONKO GROUP Дмитрий Коннов.





Вступить в ассоциацию могут ИП и юрлица, работающие в сфере производства, продвижения и дистрибуции музыкального контента. Высший орган управления ― общее собрание членов АМИ, которое будет проводиться ежегодно.





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