«Пейзажи горячей иглой» представили в Сергиево-Посадском музее

20 апреля, в день своего 102-летия, подмосковный музей-заповедник открыл новую экспозицию, сообщается на сайте учреждения.





Выставка знакомит с произведениями, созданными в технике росписи по контуру, выжженном на дереве горячей иглов. Техника появилась в России на рубеже XIX–XX веков с изобретением пирографа — аппарата для выжигания с тонкой платиновой иглой, рассказали в музее.





Посетители увидят предметы декоративно-прикладного искусства и другие работы, украшенные пейзажами среднерусской полосы, архитектурными пейзажами древнерусских городов и деревень.





Экспозиция «Пейзажи горячей иглой» стала частью выставочного проекта «Русское декоративно-прикладное искусство XVIII-XXI веков». Она приурочена к юбилею графика, живописца, художника декоративно-прикладного искусства Владимира Соколова (1872–1946), стоявшего у истоков создания Сергиево-Посадского музея.





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