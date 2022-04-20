«Пейзажи горячей иглой» представили в Сергиево-Посадском музее

20.04.2022

«Пейзажи горячей иглой» представили в Сергиево-Посадском музее
20 апреля, в день своего 102-летия, подмосковный музей-заповедник открыл новую экспозицию, сообщается на сайте учреждения.

Выставка знакомит с произведениями, созданными в технике росписи по контуру, выжженном на дереве горячей иглов. Техника появилась в России на рубеже XIX–XX веков с изобретением пирографа — аппарата для выжигания с тонкой платиновой иглой, рассказали в музее.

Посетители увидят предметы декоративно-прикладного искусства и другие работы, украшенные пейзажами среднерусской полосы, архитектурными пейзажами древнерусских городов и деревень. 

Экспозиция «Пейзажи горячей иглой» стала частью выставочного проекта «Русское декоративно-прикладное искусство XVIII-XXI веков». Она приурочена к юбилею графика, живописца, художника декоративно-прикладного искусства Владимира Соколова (1872–1946), стоявшего у истоков создания Сергиево-Посадского музея.

Фото: pixabay