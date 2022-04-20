Министры культуры РФ и Армении подписали программу сотрудничества на 2022-2025 годы

Ольга Любимова и Ваграм Думанян встретились в рамках официального визита в Россию премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.





Министр культуры России и министр образования, науки, культуры и спорта Армении обсудили перспективы реализации двусторонних мероприятий, рассмотрели возможности углубления культурного сотрудничества между странами, а также подписали межведомственную программу сотрудничества на 2022-2025 годы.





По словам Ольги Любимовой, в рамках празднования 30-летия дипломатических отношений министерства культуры двух государств подготовили обширную программу на 2022 год.





Ваграм Думанян сообщил, что гуманитарные связи между Россией и Арменией имеют богатую историю.





«Как никогда важно расширять сотрудничество между двумя странами в сфере культуры, особое внимание предлагаю уделить воспитанию и образованию молодого поколения, а также продолжить добрую традицию обмена Днями национальных культур», — отметил министр культуры Армении.





Российская сторона подготовила расширенную программу взаимодействия в этом году. Так, в Армении состоится музейное road-show, в рамках которого руководители флагманских федеральных музеев России и Армении обсудят современные музейные тренды. По словам Ольги Любимовой, это позволит активизировать прямые связи между музеями двух стран, открыв широкие возможности для реализации совместных выставочных и исследовательских проектов.





Минкультуры РФ и Санкт-Петербургский Дом музыки подготовили концертную программу молодых российских музыкантов. Также в этом году ведомство планирует провести в Армении Дни духовной культуры России, в рамках которого пройдет форум «Традиции и ценности как основа российско-армянского межкультурного диалога».





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ