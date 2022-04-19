Александр Сокуров объяснил отказ от презентации «Сказки» в Каннах

19.04.2022
Российский режиссер отказался от поездки на Каннский кинофестиваль в этом году. Об этом он сообщил в комментарии «Радиоточке НСН».
Народный артист России Александр Сокуров не поедет в Канны с новой кинолентой «Сказка», несмотря на персональное приглашение.
«Фильм "Сказка" — слишком серьезный фильм для того, чтобы участвовать в каннской истории. Там принимают другие фильмы, там просто другая программа фестиваля», — пояснил он.
Действие картины разворачивается во времена Второй мировой войны. При этом «Сказка» рассказывает полностью вымышленную историю. Известно, что в проекте участвовали только иностранные актеры.
Ранее режиссер отмечал, что хотел бы представить «Сказку» в Каннах, чтобы ее посмотрели и российские, и зарубежные зрители. Также он сообщал, что не думает об участии в конкурсе, поскольку занят «другими заботами».
Недавно смотр объявил программу 2022 года. В основной конкурс включили фильм «Жена Чайковского» российского режиссера Кирилла Серебренникова.
В этом году Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая.
Фото: Рixabay