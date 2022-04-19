На фестиваль музыки и ремесел «Мир Сибири» подали 390 заявок

В первом туре фестиваля примут участие 222 артиста и 168 мастеров-ремесленников из четырех стран, сообщается на странице проекта во «ВКонтакте».





В 2022 году на участие в Международном фестивале этнической музыки и ремесел «Мир Сибири» поступили 390 заявок из разных регионов России — от Москвы до Камчатки. Кроме того, на участие претендуют музыканты из Индии, Казахстана и Перу.





По словам организаторов, число конкурсантов в этом году выросло в сравнении с фестивалем 2021 года. Так, претендентов на мастеровую премию стало в полтора раза больше.





До конца апреля жюри выберет не более 60 музыкантов и ремесленников. Они примут участие в фестивале, который пройдет с 8 по 10 июля в Шушенском (Красноярский край). Гостей ждут выступления музыкантов и выставка народных мастеров.





Фото: Рixabay