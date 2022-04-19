Умерла петербургская актриса Людмила Елисеева

Актриса театра, кино и дубляжа скончалась в возрасте 84 лет, сообщила пресс-служба театра-фестиваля «Балтийский дом».





18 апреля в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни ушла из жизни актриса Людмила Елисеева. В театре выразили соболезнование ее родным и близким. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.





Людмила Елисеева (1937-2022) окончила Школу-студию МХАТ. Поступила на службу в Театр имени Ленинского комсомола (ныне «Балтийский дом»), где проработала всю жизнь. Снималась в кино и на телевидении. Дебютировала в кино в фильме «Сумка инкассатора» в 1977 году. Появилась в эпизоде в фильме «Сестры» — единственной режиссерской работе Сергея Бодрова-младшего. Снималась в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и др.





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