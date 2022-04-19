Здания позднесоветского модернизма в Петербурге внесли в реестр памятников

Соответствующие распоряжения издал городской комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), сообщил «Канонер»





Список выявленных памятников архитектуры дополнили четыре объекта: Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, ТЮЗ имени А.А. Брянцева, яхт-клуб на Петровской косе и пятый корпус ЛЭТИ. Согласно ФЗ «Об объектах культурного наследия», объекты из реестра подлежат госохране и защищены от сноса.





ТЮЗ построили в 1962 году по проекту архитектора Александра Жука. Яхт-клуб (1980) спроектировали сотрудники ЛенЗНИИЭП: они использовали для создания облика металлическую решетку. Корпус ЛЭТИ (1972) создали по проекту Виктора Левиаша, включавшему новаторские решения. Монумент на площади Победы появился в 1975 году по проекту Сергея Сперанского. Ради его создания снесли Среднерогатский путевой дворец XVIII века.





Отмечается, что ранее охранялись только здания, построенные не позднее 1950-х годов. Исключением стала хрущевка на Озерковой улице в Петергофе, которую признали памятником истории: в одной из квартир дома располагалась мастерская художников Владимира Стерлигова и Татьяны Глебовой, создателей старопетергофской школы.





Фото: RIA Novosti archive / Vsevolod Tarasevich / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0,

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