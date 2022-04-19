Депутат попросила Любимову создать общественные художественные советы на время спецоперации

19.04.2022

Депутат попросила Любимову создать общественные художественные советы на время спецоперации

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») обратилась к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть возможность создания общественных художественных советов на время специальной военной операции на Украине.

«Предлагаю на время проведения специальной военной операции ввести временную меру — институт общественных художественных советов. Это должна быть именно временная мера, исключающая влияние государственных институтов на работу художественных советов», — говорится в депутатском запросе, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.

Фото: Минкультуры РФ