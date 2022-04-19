Депутат попросила Любимову создать общественные художественные советы на время спецоперации

19.04.2022
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») обратилась к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть возможность создания общественных художественных советов на время специальной военной операции на Украине.
«Предлагаю на время проведения специальной военной операции ввести временную меру — институт общественных художественных советов. Это должна быть именно временная мера, исключающая влияние государственных институтов на работу художественных советов», — говорится в депутатском запросе, копия которого есть в распоряжении ТАСС.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.
Фото: Минкультуры РФ