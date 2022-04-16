Фильм «Ла Ла Лэнд» выпустят в повторный прокат

16.04.2022
Старт показов запланирован 21 апреля в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска. Прокат фильма организован компанией «Белые ночи» совместно с КАРО.Арт.
Показы пройдут на английском языке с субтитрами. Роли в фильме исполнили Райан Гослинг и Эмма Стоун. «Ла Ла Лэнд» вышел в 2016 году, передает «Культуромания».
Лента была тепло встречена критиками и получила множество наград. Среди них шесть «Оскаров», семь премий «Золотой глобус» и пять призов Британской киноакадемии.
Фото: кадр из фильма