Комикс «Мертвые мальчики-детективы» Нила Геймана экранизируют

Стриминг HBO Max запустил производство сериала о персонажах, дебютировавших в серии комиксов «Песочный человек», сообщает Deadline.





Главными героями сериала «Мертвые мальчики-детективы» (Dead Boy Detectives) станут подростки-призраки Чарльз Роуленд и Эдвин Пейн, а также их здравствующая подруга Кристал Пэлас.





Мистический сериал будет состоять из восьми эпизодов, в которых темы потери, горя и смерти будут исследованы мертвыми подростками и их живой подругой.





Впервые персонажи появились в комиксах The Sandman, созданных писателем Нилом Гейманом для DC Comics. Впоследствии герои получили сольный спин-офф, вышедший под названием Dead Boy Detectives.





Главные роли в проекте исполнят Джейден Реври, Джордж Рексстрю и Кассиус Нельсон. Стив Йоки, написавший сценарий к пилотной серии, выступит шоураннером и исполнительным продюсером. Вместе с ним продюсированием проекта займутся Джереми Карвер, Грег Берланти и Сара Шечтер.





Фото: Рixabay