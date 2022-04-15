В Псковской области состоится кинофестиваль «Западные ворота»

Власти Псковской области проведут в июне международный кинофестиваль «Западные ворота». В его программу войдут шесть новых российских фильмов, пишет ТАСС.

Кроме того, появится новая номинация, в которой лучшую кинокартину определят зрительским голосованием, заявил губернатор региона Михаил Ведерников.





«С большим другом Псковской области, продюсером Эдуардом Пичугиным, обсудили, как в этом году будет проходить кинофестиваль „Западные ворота“. По многочисленным просьбам гостей, режиссеров, продюсеров, артистов принято решение перенести фестиваль на начало июля. Так он не будет совпадать с другими важными событиями киноиндустрии. В рамках фестиваля впервые будет отдельная номинация, где сами зрители выберут лучший, по их мнению, фильм», — написал Ведерников в своем Telegram-канале.





Первый кинофестиваль «Западные ворота» состоялся в Пскове летом 2019 года в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени.





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