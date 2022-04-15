В Перми фестиваль научно-популярного кино Future.doc закончился премьерой фильма «Эверест»

Фестиваль научно-популярного кино Future.doc закончился в Перми премьерой фильма-размышления «Эверест» новосибирского режиссера Игоря Ожерельева. Об этом информирует ТАСС.

«Эверест» — не совсем классический фильм с точки зрения документального жанра, я немного добавил экспериментов. В частности, когда мне приходилось работать с материалом, снятым на мобильный телефон, потому что во время спуска с Эвереста была потеряна одна камера с большим количеством материала. Мне интересна именно «переживательная» история. Я сторонник даже в документалистике придерживаться подхода Станиславского: погрузить зрителя в какие-то переживания, не разрывать его фактами, повествованиями о высоте горы и так далее», — рассказал Ожерельев.





По словам режиссера фильма, зритель усваивает больше информации, когда есть эмоциональный отклик.





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