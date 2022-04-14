Театр балета Эйфмана сможет больше гастролировать по России

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана сможет воспользоваться ограничениями на зарубежные гастроли и больше ездить с постановками по России. Об этом рассказала в комментарии ТАСС заслуженная артистка России, ассистент Бориса Эйфмана Елена Кузьмина.

«Я думаю, сейчас активно будут приглашать Бориса Яковлевича [Эйфмана] по России. Потому что долгое время театр ездил именно за границу, очень мало спектаклей было в России, то сейчас эти ограничения можно использовать», — рассказала Кузьмина.





Накануне министр культуры России Ольга Любимова информировала, что российские федеральные и частные театры будут больше гастролировать внутри страны.









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