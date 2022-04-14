Московская консерватория выпустила абонементы нового сезона

В сезоне 2022-2023 акцентом абонементов станет 150-летие пианиста, композитора, дирижера, воспитанника Московской консерватории Сергея Рахманинова, сообщили в пресс-службе учреждения.





15 апреля стартуют продажи абонементов Московской консерватории имени П.И. Чайковского 2022-2023. Публику приглашают на концерты в исторические залы — Большой, Малый, Рахманиновский, а также в Концертный зал им. Н.Я. Мясковского.





Почти все произведения Сергея Рахманинова будут исполнены в симфонических и камерных программах. Сольные фортепианные сочинения в Большом и Малом залах сыграют Константин Емельянов, Алексей Мельников, Владимир Овчинников, Арсений Тарасевич-Николаев, Юрий Фаворин.





Отдельный абонемент посвящен рахманиновским романсам, которые исполнят солисты московских оперных театров Василий Ладюк, Игорь Головатенко, Олег Долгов, Михаил Гужов, Олег Кулько, Елена Гусева, Лилия Гайсина, Любовь Петрова, Ксения Дудникова, Ирина Долженко. Камерные опусы — трио, сонаты, пьесы — исполнят «Брамс-трио», Квартет имени Д. Ойстраха, скрипач Александр Тростянский и другие музыканты.





Рахманиновские концерты с оркестром прозвучат в интерпретации мастеров. Михаил Воскресенский, Элисо Вирсаладзе, Николай Луганский выступят в абонементе Большого зала консерватории с Концертным симфоническим оркестром под управлением Анатолия Левина.





Второй оркестровый абонемент — с участием трех симфонических коллективов МГК — представит искусство молодых дирижеров Московской консерватории, а достижения юных лауреатов можно будет оценить на концертах абонемента «Московская консерватория и Денис Мацуев представляют новые имена». Аналогичные серии концертов пройдут в камерных залах, где профессора Эдуард Грач и Михаил Воскресенский представят лучших воспитанников. В абонементе, посвященном Сергею Доренскому, его ученики разных лет выйдут почтить память наставника.





Подготовлены абонементы органной, вокальной, инструментальной музыки всех жанров и персональные абонементы Камерного оркестра МГК под управлением Феликса Коробова, Квартета имени Бородина, Александра Князева (И.С. Бах. «Музыкальная библия»). Учтены интересы любителей джаза, духовой музыки, фольклора. Программы для детей и родителей пройдут в Большом зале (четыре концерта, объединенные темой «Сказочная музыка (по мотивам музыкальных сказок)») и камерных залах (абонементы «Путешествие в страну "Органию"» и «Что таится в музыке»).





Фото: Московская консерватория