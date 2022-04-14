В Карельской филармонии впервые выступит пианист Константин Емельянов

14.04.2022

В Карельской филармонии впервые выступит пианист Константин Емельянов
Концерт пройдет в рамках абонемента «Вечера с Большим симфоническим оркестром: серия 2», сообщается на сайте филармонии.

16 апреля в Большом зале Карельской филармонии в Петрозаводске состоится концерт Симфонического оркестра филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Анатолия Рыбалко. Солист — лауреат международных конкурсов Константин Емельянов (фортепиано).

В программе вечера — Концерт для фортепиано с оркестром Роберта Шумана и Симфония № 3 Арво Пярта. 

Концерт проводится в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны» при поддержке Минкультуры России.

Начало в 18:00. Посетить мероприятие можно по программе «Пушкинская карта».

Фото: Рixabay