В Карельской филармонии впервые выступит пианист Константин Емельянов

Концерт пройдет в рамках абонемента «Вечера с Большим симфоническим оркестром: серия 2», сообщается на сайте филармонии.





16 апреля в Большом зале Карельской филармонии в Петрозаводске состоится концерт Симфонического оркестра филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Анатолия Рыбалко. Солист — лауреат международных конкурсов Константин Емельянов (фортепиано).





В программе вечера — Концерт для фортепиано с оркестром Роберта Шумана и Симфония № 3 Арво Пярта.





Концерт проводится в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны» при поддержке Минкультуры России.





Начало в 18:00. Посетить мероприятие можно по программе «Пушкинская карта».





Фото: Рixabay