Выставка NFT-искусства пройдет в Санкт-Петербурге

Экспозиция «Поэзия пространства. Точка в[ы]хода» расположится в пространстве «Третье место», сообщила «Собака.ru».





Первая петербургская выставка NFT-искусства пройдет с 22 по 24 апреля в Обер-прокурорском доме, который занимает пространство «Третье место».





В экспозицию вошли более 60 работ российских диджитал-художников, в которых исследуется феномен восприятия реальности художником и зрителем и роль искусства перед вызовами настоящего времени. Также в программе — выступления специалистов в сфере NFT, лекции, дискуссия с художниками и аукцион.





По словам организаторов, посетители «Поэзии пространства» смогут проследить «историю развития искусства как уникальной формы духовного мира художника» и узнать, как изменилась эта концепция в цифровую эпоху.





Фото: Рixabay