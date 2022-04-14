Муниципальные музеи впервые войдут в нацпроект «Культура»

Цикл мероприятий по продвижению лучших муниципальных и региональных музейных практик стартовал в музее «Новый Иерусалим» в Истре, сообщили в Минкультуры РФ.





В проекте принимают участие более 250 федеральных музеев России, главы министерств культуры 52 регионов, а также 2 тысячи руководителей и сотрудников музеев со всей страны подключаются онлайн.





Министр культуры РФ Ольга Любимова выступила на пленарном заседании с видеообращением. Она подчеркнула, что министерство с особым вниманием относится к хранителям истории городов, поселков, районных центров и деревень.





«Замечательно, что муниципальные краеведческие музеи стали самостоятельным направлением национального проекта "Культура", получили свой модельный стандарт. Настало время поделиться опытом, который вы приобрели за прошедший год, и наметить пути дальнейшей работы», — сказала Любимова.





Эксперты обсудили новые тренды в работе региональных и муниципальных музеев, успешный опыт музейного ответа на современные ожидания посетителей и стратегические планы развития музеев.





По словам статс-секретаря — замминистра культуры РФ Аллы Маниловой, концепция мероприятия позволит выявить проблемы развития не только муниципальных, но и региональных краеведческих и других музеев, а также определить конкретные формы необходимой господдержки.





Манилова сообщила о необходимости анализа внедрения на практике модельного стандарта муниципального краеведческого музея, разработанного Российским этнографическим музеем совместно с Союзом музеев России и регионами.





Также замминистра рассказала о планах Минкультуры проработать вопрос о включении региональных музеев в нацпроект «Культура», в рамках которого можно будет проводить их модернизацию.





Глава департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ Александр Воронко уточнил, что в ближайшие три года на поддержку муниципальных музеев будет израсходовано 4,5 млрд рублей, которые получат более 500 учреждений.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ