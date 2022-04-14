В Мариинке показали оперу «Жизнь за царя» в память о Галине Ковалевой

Опера «Жизнь за царя» Михаила Глинки была исполнена на Новой сцене Мариинского театра в память о народной артистке СССР Галине Ковалевой. Этой весной исполнилось 90 лет со дня рождения певицы, пишет ТАСС.

«Обладательница лирико-колоратурного сопрано, Галина Ковалева более трех десятилетий была одной из ведущих солисток Кировского (ныне Мариинского) театра. В опере Глинки она пела партию Антониды. В спектакле 12 апреля в этой роли впервые выступит Антонина Весенина, молодая солистка оперы, в чьем послужном списке уже достаточно много серьезных сценических работ», — рассказали в пресс-службе театра.





Спектакль прошел под управлением народного артиста России Валерия Гергиева, который высоко ценил талант этой певицы.





Фото: пресс-служба Мариинского театра