Театр «Колесо» представит спектакль о Василии Татищеве в юбилейный сезон

Гостей и жителей Тольятти ждет новая постановка «Татищев. Сказание о звере мамонте», сообщается на сайте театра.





Спектакль станет одной из флагманских премьер следующего сезона драмтеатра «Колесо» имени Глеба Дроздова, который станет для него 35-м. Премьера постановки «Татищев. Сказание о звере мамонте» приурочена к 285-летию Тольятти, который до 1964 года назывался Ставрополем-на-Волге.





По словам худрука театра народной артистки России Натальи Дроздовой, будущий спектакль станет первым в России, посвященным судьбе инженера, историка, географа Василия Татищева, основавшего Ставрополь-на-Волге (ныне Тольятти), Пермь и Екатеринбург.





«Я выделяю эту постановку как флагманскую, потому что Татищев — это история, а сам спектакль наполнен живыми характерами, живыми людьми со своими стремлениями, волнениями и переживаниями», — отметила Наталья Дроздова.





Работа над «Татищевым» стартовала в прошлом году. В основу произведения легли исторические документы. Пьесу об основателе города специально для «Колеса» написал драматург Александр Игнашов. Режиссером постановки выступает один из первых учеников Глеба Дроздова, заслуженный артист РФ Вадим Романов. В главной роли — ведущий актер театра «Колесо» Андрей Амшинский. Репетиции спектакля начнутся в мае.





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