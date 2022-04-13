Умер актер Мишель Буке из фильмов Трюффо и Шаброля

13.04.2022
Французский актер театра и кино, знакомый российским зрителям по комедии «Игрушка», ушел из жизни в возрасте 96 лет, сообщает AFP.
По словам представителей артиста, Мишель Буке умер 11 апреля в одной их больниц Парижа на 97-м году жизни.
Мишель Буке (1925-2022) начал актерскую карьеру на театральных подмостках, затем попробовал себя в кино во второстепенных ролях. В 1960-1970-е годы снимался у режиссеров французской новой волны Франсуа Трюффо («Невеста была в черном», «Сирена с «Миссисипи») и Клода Шаброля («Неверная жена», «Цыпленок под уксусом» и др.). В России получил известность после выхода комедии «Игрушка» (1976), в которой снялся вместе с Пьером Ришаром.
За годы творческой работы стал дважды лауреатом французской театральной премии «Мольер» и дважды лауреатом национальной кинопремии «Сезар»
Фото: Рixabay