Оркестр Мариинки под управлением Валерия Гергиева выступит в Челябинске

13.04.2022
Симфоническую программу представят в рамках XXI Московского Пасхального фестиваля, сообщается на сайте проекта.
30 апреля Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева даст концерт в столице Южного Урала. Программу мероприятия опубликуют позже.
Московский Пасхальный фестиваль, основанный в 2002 году Валерием Гергиевым и мэром Москвы Юрием Лужковым, пройдет с 18 апреля по 9 мая. В этом году фестиваль предложит симфоническую, хоровую, звонильную и благотворительную программы. Симфонический оркестр Мариинского театра выступит в 25 городах — Казани, Екатеринбурге, Томске, Кемерове, Альметьевске, Чебоксарах и др.
Фото: Рixabay