Минкультуры России запустит более 40 центров реставрации книг

13.04.2022

Минкультуры России запустит более 40 центров реставрации книг
Модельные центры по сохранению библиотечных фондов создадут на базе центральных библиотек регионов России как филиалы РГБ, информирует пресс-служба Министерства культуры РФ. 

Первые реставрационные центры планируют открыть в этом году. Всего в стране появятся более 40 центров, которые оснастят необходимым оборудованием. Профильные сотрудники учреждений получат возможность обучения у лучших российских реставраторов. 

Российская государственная библиотека окажет регионам необходимую методологическую и организационную помощь. Эти меры позволят уже до конца 2030 года вдвое увеличить количество квалифицированных специалистов, отмечается в сообщении пресс-службы.

В 2020 году РГБ по поручению Минкультуры РФ разработала и провела Всероссийский мониторинг состояния национального библиотечного фонда. Общий объем исследованного фонда составил около 284 млн единиц хранения.

По данным мониторинга, сегодня срочная реставрация необходима 9 млн редких документов. При этом всего чуть более 400 человек в исследуемых библиотеках связаны с реставрацией. Из них только 30% имеют специальное образование. Неблагоприятна обстановка и с оснащением профессиональным оборудованием, которым в полной мере располагают только национальные библиотеки.

Одним из первых шагов в реализации этого глобального проекта стало создание первой в стране библиотеки реставраторов, которую презентовали в Москве на VI Международном научно-практическом семинаре «Реставрация документа: консерватизм и инновации — 2022». 

Специалисты РГБ собрали и ранжировали методические, учебные и нормативные пособия по всем направлениям реставрационной деятельности. Сегодня в библиотеке находится более 300 документов. Часть изданий представлена на ресурсах Национальной электронной библиотеки (НЭБ), что дает специалистам возможность удаленной работы с необходимыми документами.

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ