Минкультуры России запустит более 40 центров реставрации книг

Модельные центры по сохранению библиотечных фондов создадут на базе центральных библиотек регионов России как филиалы РГБ, информирует пресс-служба Министерства культуры РФ.





Первые реставрационные центры планируют открыть в этом году. Всего в стране появятся более 40 центров, которые оснастят необходимым оборудованием. Профильные сотрудники учреждений получат возможность обучения у лучших российских реставраторов.





Российская государственная библиотека окажет регионам необходимую методологическую и организационную помощь. Эти меры позволят уже до конца 2030 года вдвое увеличить количество квалифицированных специалистов, отмечается в сообщении пресс-службы.





В 2020 году РГБ по поручению Минкультуры РФ разработала и провела Всероссийский мониторинг состояния национального библиотечного фонда. Общий объем исследованного фонда составил около 284 млн единиц хранения.





По данным мониторинга, сегодня срочная реставрация необходима 9 млн редких документов. При этом всего чуть более 400 человек в исследуемых библиотеках связаны с реставрацией. Из них только 30% имеют специальное образование. Неблагоприятна обстановка и с оснащением профессиональным оборудованием, которым в полной мере располагают только национальные библиотеки.





Одним из первых шагов в реализации этого глобального проекта стало создание первой в стране библиотеки реставраторов, которую презентовали в Москве на VI Международном научно-практическом семинаре «Реставрация документа: консерватизм и инновации — 2022».





Специалисты РГБ собрали и ранжировали методические, учебные и нормативные пособия по всем направлениям реставрационной деятельности. Сегодня в библиотеке находится более 300 документов. Часть изданий представлена на ресурсах Национальной электронной библиотеки (НЭБ), что дает специалистам возможность удаленной работы с необходимыми документами.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ