Реставрационные мастерские Русского музея отмечают 100-летие

В честь юбилея со дня открытия первой реставрационной мастерской в Русском музее пройдут специальные мероприятия, сообщили в пресс-службе ГРМ.





Служба реставрации музейных ценностей Русского музея считает датой рождения 1922 год, когда заработала первая мастерская. За 100 лет Русский музей стал авторитетным научно-исследовательским и реставрационным центром с 13 мастерскими, в которых трудятся 89 специалистов. Ежегодно реставраторы восстанавливают более 4 тысяч произведений разных эпох.





«Музей хранит не только вещи, не только произведения, но и историческую память», — отметил гендиректор Русского музея Владимир Гусев.





По его словам, в июне музей представит картину «Петр I при Красной Горке, зажигающий костер на берегу для подачи сигнала гибнущим судам своим» после комплексной реставрации.





21 апреля в Корпусе Бенуа откроется выставка «Сохраняя историю», в которой представят 330 экспонатов: живописные, графические, скульптурные произведения, иконы, предметы декоративно-прикладного и народного искусства, прошедшие реставрацию в ГРМ.





До 27 мая в Центре мультимедиа будет работать выставка «Возвращая авторский замысел», посетители которой могут увидеть произведения до и после реставрации.





С 25 по 29 апреля в Центре мультимедиа пройдет научно-практическая конференция «Нерадовские чтения: Хранение, исследование, реставрация музейных предметов и коллекций. История, современное состояние и перспективы развития. К 100-летию Службы реставрации музейных ценностей Русского музея (1922–2022)».





Кроме того, Служба «Виртуальный Русский музей» представит программу «Профессия — реставратор», включающую показы фильмов, посвященных истории реставрационных мастерских, рассказам реставраторов о своей работе и восстановлении произведений. Также в онлайн-формате пройдут мастер-классы, участники которых попробуют себя в роли реставраторов.





Основную программу дополнят виртуальный тур по выставке «Сохраняя историю» и мультимедиа-гид «100 лет реставрации в Русском музее» в приложении «Артефакт». В конце апреля портал «Виртуальный Русский музей» пополнится разделом «Реставраторы».





Фото: пресс-служба ГРМ