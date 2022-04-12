Бюст Юрия Гагарина установлен в День космонавтики в столице Камбоджи

Работа скульптора Алексея Леонова, переданная в дар городу фондом «Диалог культур — Единый мир», установлена на территории Технологического института Камбоджи, построенного и открытого при поддержке Советского Союза в 1960-х.





Посол России в Камбоджи Анатолий Боровик акцентировал внимание на значимости Дня космонавтики, объединяющего страны и человечество на пути к прогрессу.





«12 апреля 1961 года Юрий Гагарин увидел первым то, что человечество еще никогда не видело, — нашу планету со стороны», — сказал дипломат. Он подчеркнул, что Россия, открывшая человечеству дорогу в космос, неизменно выступает за широкое международное сотрудничество в его мирном освоении. «Мы верим в то, что новые поколения исследователей достойно продолжат традиции своих предшественников», — отметил посол.





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