В Иванове пройдет фестиваль театров кукол «Муравейник»

11.04.2022
Участниками фестивальной программы в этом году станут театры из городов России и Беларуси, сообщает Ивановский театр кукол.
С 20 по 24 мая в Иванове состоится XIII Международный фестиваль театров кукол «Муравейник». Показы спектаклей пройдут в театре кукол, драматическом театре и филармонии Иванова.
В 2022 году свои постановки представят театры кукол из Иванова, Петербурга, Москвы, Калининграда, Рыбинска, Рязани, Перми, Вологды, Ульяновска, Оренбурга, Тюмени и Пензы, а также из Республики Беларусь. Спектакли оценит экспертный совет в составе критиков и театроведов из Москвы и Санкт-Петербурга.
Фестиваль «Муравейник» проводится в Иванове с 1995 года с периодичностью раз в два года.
Фото: Рixabay