Президент Государственного исторического музея Александр Шкурко умер в 84 года

На 85-м году жизни скончался президент Государственного исторического музея Александр Шкурко, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В сообщении причины смерти не уточняются.

Шкурко родился в 1937 году в Харькове. Он окончил исторический факультет Московского государственного университета в 1960-м, после чего четыре года работал в МГУ. Затем перешел на должность научного сотрудника в Исторический музей (1964–1976).

Александр Шкурко — историк, специалист по скифской археологии. В 1980-е годы занимал пост первого заместителя министра культуры РФ.

В 1992 году стал директором Исторического музея в период, а в 2010 году – президентом музея. Лауреат Государственной премии РФ в области культуры, почетный профессор Московского университета.

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