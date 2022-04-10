Более 40% молодых людей Саратовской области получили «Пушкинскую карту»

Более 83 тыс. человек в возрасте от 14 до 22 лет в Саратовской области стали обладателями «Пушкинской карты», сообщает ТАСС.

«По данным «Почта Банка», в нашем регионе из почти 200 тыс. молодых людей от 14 по 22 лет «Пушкинскую карту» оформили свыше 83 тыс. человек», – говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства культуры.

В сообщении уточняется, что приобрести билеты по «Пушкинской карте» можно в 24 муниципальных кинозала области. Также к программе активно присоединяются и театры, например на школьных каникулах Балашовский драматический театр организовал показ 13 различных спектаклей для молодежи.

По данным Минкульта, они собрали более 3 тысяч посетителей. По «Пушкинской карте» 12 апреля желающие смогут увидеть в областной филармонии гастроли академического ансамбля песни и танца творческих коллективов Донецкой Народной Республики «Донбасс». Гастроли пройдут в 54 городах России в честь 85-летия ансамбля.

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