Всероссийский джазовый фестиваль проведут в Липецке

В честь 100-летия российского джаза в Липецке выступят звезды и музыкальные коллективы со всей страны, сообщает ТРК «Липецкое время».

Всероссийский студенческий джазовый фестиваль-конкурс оркестров и ансамблей «JAZZ-48», проводит Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова. Фестиваль пройдет с 26 по 28 апреля.

В конкурсе будут соревноваться творческие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Воронежа. В состав жюри фестиваля-конкурса входят: Павел Овчинников (тромбон), аранжировщик, композитор, дирижер и педагог; Кристина Крит (фортепиано), завкафедрой Московского государственного института культуры; Андрей Бердников (гитара), завкафедрой Ростовской государственной консерватории, профессор.

Торжественное открытие фестиваля-конкурса состоится в ОЦКНТ 26 апреля в 19:00. В рамках проекта в Липецке выступит инструментальный квинтет Вадима Эйленкрига «Eilenkrig Crew». Вадим Эйленкриг — выдающийся российский трубач, ведущий телеканала «Россия-Культура», продюсер, заслуженный артист Республики Татарстан.

Принять участие в конкурсных прослушиваниях можно с 27 апреля в концертном зале ЛОКИ им. К.Н. Игумнова. Члены жюри проведут мастер-классы для участников фестиваля.

Фестиваль закроется церемонией награждения 28 апреля в 16:00 в концертном зале «Унион», где состоится концерт биг-бэнда Академии джаза Игоря Бутмана под управлением Павла Овчинникова.

Фото: Pixabay