Американский певец и актер Бобби Райделл умер в 79 лет

На 80-м году жизни в США скончался певец и актер Бобби Райделл (настоящее имя Роберт Луис Ридарелли), бывший кумиром подростков в 1950-х и 1960-х годах, сообщает The Independent.

В сообщении издания указано, что 79-летний Райделл скончался от осложнений после пневмонии в одной из больниц Филадельфии (штат Пенсильвания). В нем так же уточняется, что заболевание Райделла не был связан с коронавирусом.



Наибольшую популярность ему принесли такие хиты, как Kissing Time, Wild One, We Got Love, Volare и Forget Him. Артист также снялся в комедийном мюзикле 1963 года «Пока, пташка» («Bye Bye Birdie»).

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Бобби Райделл родился 26 апреля 1942 года в Филадельфии. За свою карьеру Бобби Райделл выпустил несколько десятков альбомов и сборников.