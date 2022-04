Американский певец и актер Бобби Райделл умер в 79 лет

В сообщении издания указано, что 79-летний Райделл скончался от осложнений после пневмонии в одной из больниц Филадельфии (штат Пенсильвания). В нем так же уточняется, что заболевание Райделла не был связан с коронавирусом.

Наибольшую популярность ему принесли такие хиты, как Kissing Time, Wild One, We Got Love, Volare и Forget Him. Артист также снялся в комедийном мюзикле 1963 года «Пока, пташка» («Bye Bye Birdie»).





Фото: Pixabay