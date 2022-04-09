Лауреат премии «Оскар» Джон Зарицкий умер в 79 лет

На 80-м году жизни в Ванкувере скончался канадский режиссер, сценарист и продюсер, лауреат премии «Оскар» Джон Зарицкий, сообщает «Российская газета».

В официальном заявлении семьи кинематографиста говорится, что Зарицкий умер в госпитале. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Джон Зарицкий родился 13 июля 1943 года в Онтарио. Карьеру начал в конце 70-х.

В 1983-м году был награжден «Оскаром» за документальный фильм «Еще один пропавший ребенок», в котором рассказал историю канадского студента, пропавшего во время поездки в США, и о попытках родителей отыскать его следы.

Помимо того, на счету Зарицкого трилогия фильмов-расследований о талидомиде, печально известном препарате, известно о котором стало в 50-е. Тогда по всей Европе тысячи беременных женщин, которым было приписано средство, произвели на свет детей с чудовищными отклонениями.

Также режиссер поставил восемь эпизодов взявшего премию «Эмми» сериала «Линия фронта».

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