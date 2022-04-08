Ольга Любимова поручила создать оргкомитет по празднованию 150-летия А.В. Щусева

Министр культуры РФ Ольга Любимова провела рабочую встречу с директором Музея архитектуры им. А. В. Щусева Елизаветой Лихачевой, сообщает пресс-служба Минкультуры России.





Елена Лихачева рассказала о плане по подготовке к празднованию 150-летия со дня рождения архитектора Алексея Щусева, включающем обширную программу выставок, экскурсий, квестов, а также создание документального фильма. Учреждение отметит памятную дату в 2023 году.



«Ваш музей, безусловно, является олицетворением русского зодчества и выполняет важную просветительскую функцию, знакомя посетителей с содержательной экспозицией, архитектурой нашей страны», – сказала Ольга Любимова.



По словам директора музея, к 150-летнему юбилею Алексея Щусева планируется провести большую монографическую выставку, посвященную творчеству архитектора. Также предполагается снять полнометражный документальный фильм под названием «Алексей Щусев», тематически оформить один из поездов Московского метрополитена, провести масштабные экскурсионные программы по архитектурным сооружениям юбиляра и многое другое.



Ольга Любимова отметила, что Минкультуры РФ окажет необходимую поддержку музею, и дала поручение создать оргкомитет по празднованию 150-летия А.В. Щусева.



Кроме того, Елизавета Лихачева обратила внимание на ситуацию с реставрацией всемирно известного памятника архитектуры – экспериментального дома-мастерской, построенного архитектором К. С. Мельниковым в 1927–1929 годах в Кривоарбатском переулке в Москве (Дом Мельникова). Она отметила, что осенью 2022 года начнутся реставрационные работы, которые продлятся до конца 2024 года.



В частности, будут сохранены и укреплены авторские межэтажные конструкции-мембраны, отреставрированы оригинальные деревянные рамы шестиугольных окон и большого витражного окна, восстановлена первоначальная система воздушного отопления здания, исследованы и сохранены цветовые решения архитектора-авангардиста.



«Сохранение культурного наследия нашей страны является приоритетной задачей, которую решает ведомство. Уверена, реставрация всемирно известного Дома Мельникова станет прекрасным примером для других подобных проектов. Мы будем внимательно следить за ходом работ», – сказала глава ведомства.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ