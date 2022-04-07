Moscow Jazz Festival впервые пройдет в июне

07.04.2022
Первый Московский джазовый фестиваль состоится в год 100-летия отечественного джаза, сообщается на сайте проекта.
С 13 по 19 июня в столице состоится первый Moscow Jazz Festival. Открытие и закрытие фестиваля пройдут в Московском международном доме музыки и концертном зале «Зарядье». Площадками фестиваля также станут парки «Зарядье» и «Музеон», ВДНХ, Парк Горького, Сад «Эрмитаж».
Как отмечается на сайте фестиваля, на Moscow Jazz Festival выступят более 1 тысячи ведущих джазовых музыкантов из России и других стран. Помимо музыки, программа включает мастер-классы, лекции, джем-сейшны, музыкальные пленэры и другие события.
Среди участников будут 100 ансамблей, которых выберут по итогам Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов, проводящегося Фондом поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана. Подать заявки на участие в онлайн-конкурсе можно до 11 апреля на сайте проекта
. К участию приглашают студенческие и профессиональные молодежные джаз-бэнды, в который состоят музыканты 18-35 лет.
Фото: pixabay