Оперу о последних днях Курта Кобейна представят в Лондоне

07.04.2022
В октябре в Королевском театре «Ковент-Гарден» дебютирует постановка Last Days, сообщила британская газета The Guardian.
Опера посвящена последним дням жизни музыканта и фронтмена гранж-группы Nirvana Курта Кобейна (1967-1994). Спектакль основан на фильме «Последние дни» Гаса Ван Сента, рассказывающего о музыканте, который закрывается от людей и погружается в саморазрушение. Кинокартина вдохновлена историей Курта Кобейна, совершившего суицид в 27 лет.
За сценическую адаптацию отвечают режиссеры Анна Моррисси и Мэтт Копсон, который также создал либретто. Музыку к постановке написал Оливер Лейт.
По мнению композитора, оперный жанр подходит для рассказа «архетипической истории» о человеке, разрушающем себя. Публике предложат взглянуть на последние дни жизни музыканта с точки зрения грядущего развития событий — знание о том, что произойдет, обостряет восприятие, пояснил Лейт.
Фото: кадр из видеозаписи MTV Unрlugged in New Yоrk